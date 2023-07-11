Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе. По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент протокол о присоединение Швеции к Альянсу. В течение года Анкара блокировала это решение. Однако теперь Швеция наконец уступила Турции в принципиальном вопросе. Эрдоган получил обещание от шведского правительства не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими.