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Турция одобрила вступление Швеции в НАТО

11 июля 2023 20:52
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Турция одобрила вступление Швеции в НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Турция одобрила вступление Швеции в НАТО-1

Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Вильнюсе. По его словам, Реджеп Тайип Эрдоган согласился как можно скорее направить в парламент протокол о присоединение Швеции к Альянсу. В течение года Анкара блокировала это решение. Однако теперь Швеция наконец уступила Турции в принципиальном вопросе. Эрдоган получил обещание от шведского правительства не поддерживать организации, объявленные Анкарой террористическими.

# НАТО # Йенс Столтенберг # Реджеп Тайип Эрдоган # Фотофакт

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