Забастовка авиадиспетчеров может парализовать небо над Европой

Такими прогнозами пассажиров напугал Евроконтроль – организация, которая курирует авиаперелеты над Европой. По ее информации, один из профсоюзов намерен организовать стачку. Сотрудники недовольны растущей нагрузкой на авиадиспетчеров и при этом снижением реальной заработной платы. В целом явление не редкость для европейских государств. Однако на этот раз активисты не сообщают дату. Ее решено оставить в секрете. А значит, подготовиться заранее к возможным проблемам аэропорты не смогут.