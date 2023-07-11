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Забастовка авиадиспетчеров может парализовать небо над Европой

11 июля 2023 20:53
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Забастовка авиадиспетчеров может парализовать небо над Европой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забастовка авиадиспетчеров может парализовать небо над Европой-1

Такими прогнозами пассажиров напугал Евроконтроль – организация, которая курирует авиаперелеты над Европой. По ее информации, один из профсоюзов намерен организовать стачку. Сотрудники недовольны растущей нагрузкой на авиадиспетчеров и при этом снижением реальной заработной платы. В целом явление не редкость для европейских государств. Однако на этот раз активисты не сообщают дату. Ее решено оставить в секрете. А значит, подготовиться заранее к возможным проблемам аэропорты не смогут.

# Забастовка # Фотофакт

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