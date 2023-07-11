Марочко: поставки Киеву французских ракет увеличат жертвы среди мирного населения

Отправка Украине Францией ракет дальнего радиуса действия обернется ростом жертв среди мирных граждан. Такое заявление сделал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, пишет РИА Новости.

По его словам, заявление французского президента о том, что Киеву страна передаст ракеты, ведет к эскалации конфликта. Опасности подвергаются в первую очередь мирные жители, сказал Марочко.

Как сообщалось, о намерении Франции отправить Украине ракеты дальнего радиуса действия в помощь наступлению ВСУ французский лидер Эммануэль Макрон заявил во вторник, 11 июля, накануне начала саммита НАТО в Вильнюсе. Позже появилась информация, что Париж поставит киевскому режиму около 50 таких ракет. Также сообщалось, что несколько единиц оружия дальнего радиуса действия, переданного Францией, уже находятся на украинской территории.