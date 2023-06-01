В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

Вступление новых членов в НАТО невозможно во время конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече в Осло, сообщает РИА Новости со ссылкой на BR24.

Она отметила политику открытых дверей Альянса, указав на присоединение Финляндии и высказав надежду на скорое принятие Швеции. Однако министр обратила внимание на то, что в разгар конфликта нельзя рассматривать вопрос о присоединении новых членов. Бербок заявила это, когда комментировала вопрос о возможном членстве Украины.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО проводится в Осло с 31 мая по 1 июня.