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В Германии заявили о невозможности вступления Украины в НАТО

01 июня 2023 10:16
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Вступление новых членов в НАТО невозможно во время конфликта. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на неформальной встрече в Осло, сообщает РИА Новости со ссылкой на BR24.

Она отметила политику открытых дверей Альянса, указав на присоединение Финляндии и высказав надежду на скорое принятие Швеции. Однако министр обратила внимание на то, что в разгар конфликта нельзя рассматривать вопрос о присоединении новых членов. Бербок заявила это, когда комментировала вопрос о возможном членстве Украины.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО проводится в Осло с 31 мая по 1 июня.

# Международная политика # Анналена Бербок

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