Вооруженные силы Российской Федерации не допустили проникновение украинских ДРГ на территорию Белгородкой области. Об этом информирует РИА Новости.

В четверг утром, 1 июля, Киевом была предпринята попытка проведения теракта в отношении мирного населения Шебекино. Она была сорвана ВС РФ и подразделениями Федеральной службы безопасности.

По информации российского оборонного ведомства, в результате оперативных действий украинские террористические формирования понесли ощутимые потери, боевики были отброшены. Сообщается, что нарушение госграницы допущено не было.

