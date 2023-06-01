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Минобороны РФ: ВС России сорвали попытку Киева атаковать мирное население Шебекино

01 июня 2023 09:58
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Вооруженные силы Российской Федерации не допустили проникновение украинских ДРГ на территорию Белгородкой области. Об этом информирует РИА Новости. 

В четверг утром, 1 июля, Киевом была предпринята попытка проведения теракта в отношении мирного населения Шебекино. Она была сорвана ВС РФ и подразделениями Федеральной службы безопасности. 

По информации российского оборонного ведомства, в результате оперативных действий украинские террористические формирования понесли ощутимые потери, боевики были отброшены. Сообщается, что нарушение госграницы допущено не было. 
 

# Терроризм

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