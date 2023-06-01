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12 тысяч машинистов бастуют в Великобритании – более 60% поездов не вышли в рейс

01 июня 2023 09:11
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Новости Великобритании. В Великобритании около 12 000 машинистов вышли на забастовку, требуя повышения зарплаты на фоне высокой инфляции и растущих счетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 тысяч машинистов бастуют в Великобритании – более 60% поездов не вышли в рейс-1

Представители профсоюзов провели пикет возле одного из вокзалов в центре Лондона, призывая правительство как можно быстрее решить этот вопрос. По данным организаторов стачки, акция протеста нарушила работу 16 железнодорожных компаний, не вышли в рейс более 60 % поездов. В результате чего пострадали более миллиона пассажиров. Но в профсоюзе заявили, что забастовки будут продолжаться и дальше, если власти не выполнят требования транспортников.

# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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