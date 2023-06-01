В Перу 11 человек получили травмы во время корриды – в празднике участвуют добровольно

Новости Перу. По меньшей мере 11 человек получили травмы во время фестиваля корриды в Перу. Несколько пострадавших с серьезными травмами находятся в больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции во время праздника на улицы выпускаются быки, которых специально для этого привозят из отдаленных горных районов. Местные жители бегут вместе с ними, чтобы продемонстрировать свою храбрость. Вот только до арены, где и проходит основное действие фестиваля, добегают не все. Впрочем, несмотря на риск, число желающих пробежаться с грозными животными с каждым годом только растет.