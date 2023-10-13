В Германии заметно участились случаи ограбления банкоматов

Новости Германии. В Германии растет преступность. В частности, увеличивается количество ограблений банкоматов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В Германии растет преступность. В частности, увеличивается количество ограблений банкоматов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чаще всего взломом занимаются молодые люди, нередко это мигранты. Однако, по мнению следователей, основная опасность заключается в другом. Награбленные средства идут на новые преступления. Самый высокий рост нападений на банкоматы зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. За полгода на них там покушались 124 раза.