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В Германии заметно участились случаи ограбления банкоматов

13 октября 2023 06:42
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Новости Германии. В Германии растет преступность. В частности, увеличивается количество ограблений банкоматов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии заметно участились случаи ограбления банкоматов-1

Чаще всего взломом занимаются молодые люди, нередко это мигранты. Однако, по мнению следователей, основная опасность заключается в другом. Награбленные средства идут на новые преступления. Самый высокий рост нападений на банкоматы зафиксирован в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. За полгода на них там покушались 124 раза.

# Ограбление # Новости Германии # Фотофакт

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