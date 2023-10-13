Правозащитники заявили об использовании Израилем запрещенных боеприпасов при обстреле сектора Газа

Боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями, применяла армия обороны Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Использование таких боеприпасов в густонаселенных районах сектора Газа нарушает требование международного гуманитарного права. А в соответствии с ним стороны конфликта должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать гибели мирного населения, напоминают правозащитники. Напомним, ранее об использовании Израилем боеприпасов с белым фосфором заявило Министерство иностранных дел Палестины.