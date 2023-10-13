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Правозащитники заявили об использовании Израилем запрещенных боеприпасов при обстреле сектора Газа

13 октября 2023 06:36
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Боеприпасы с белым фосфором, запрещенные международными конвенциями, применяла армия обороны Израиля при обстреле сектора Газа и Ливана. Об этом заявила правозащитная организация Human Rights Watch, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правозащитники заявили об использовании Израилем запрещенных боеприпасов при обстреле сектора Газа-1

Использование таких боеприпасов в густонаселенных районах сектора Газа нарушает требование международного гуманитарного права. А в соответствии с ним стороны конфликта должны принимать все возможные меры предосторожности, чтобы избежать гибели мирного населения, напоминают правозащитники. Напомним, ранее об использовании Израилем боеприпасов с белым фосфором заявило Министерство иностранных дел Палестины.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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