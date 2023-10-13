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США передают оружие Израилю на фоне эскалации конфликта с Палестиной

13 октября 2023 06:39
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США передают оружие Израилю на фоне резкой эскалации конфликта с Палестиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США передают оружие Израилю на фоне эскалации конфликта с Палестиной-1

Штаты стремятся снабдить Израиль всем необходимым для самообороны, отметил министр обороны страны. В частности, речь о боеприпасах и системах противовоздушной обороны. В то же время США продолжают оказывать поддержку Украине, подчеркнул Остин, который принимал участие в недавней встрече министров обороны стран НАТО.

В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений. Читать здесь.

# Международная политика # Фотофакт

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