США передают оружие Израилю на фоне эскалации конфликта с Палестиной

США передают оружие Израилю на фоне резкой эскалации конфликта с Палестиной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Штаты стремятся снабдить Израиль всем необходимым для самообороны, отметил министр обороны страны. В частности, речь о боеприпасах и системах противовоздушной обороны. В то же время США продолжают оказывать поддержку Украине, подчеркнул Остин, который принимал участие в недавней встрече министров обороны стран НАТО.