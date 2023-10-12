Прямой эфир

На запад Афганистана снова обрушились землетрясения

12 октября 2023 19:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. На запад Афганистана снова обрушились землетрясения. Подземные толчки зафиксировали в той же провинции, где в прошедшие выходные погибли почти 3 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На запад Афганистана снова обрушились землетрясения-1

На этот раз магнитуда была меньше. В результате жертвой стал только один человек. Однако спасатели не спешат с выводами. По их мнению, число погибших может быть намного больше по результатам разбора завалов. Еще около 100 человек числятся в списке пострадавших.

# Землетрясение # Новости Афганистана # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии планируют освобождать заключённых
12 октября 2023 19:46

В Британии планируют освобождать заключённых

Долг Евросоюза достигнет 900 млрд долларов уже через 3 года
12 октября 2023 18:30

Долг Евросоюза достигнет 900 млрд долларов уже через 3 года

В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений
12 октября 2023 18:21

В США на фоне эскалации конфликтов растут акции производителей вооружений