Новости Афганистана. На запад Афганистана снова обрушились землетрясения. Подземные толчки зафиксировали в той же провинции, где в прошедшие выходные погибли почти 3 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз магнитуда была меньше. В результате жертвой стал только один человек. Однако спасатели не спешат с выводами. По их мнению, число погибших может быть намного больше по результатам разбора завалов. Еще около 100 человек числятся в списке пострадавших.