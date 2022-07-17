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В Германии за напиток расплачиваются маслом. Всему виной экономический кризис

17 июля 2022 08:17
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Новости Германии. Растительное масло в Германии стало твердой валютой. Его нехватку мюнхенский паб решил по-своему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии за напиток расплачиваются маслом. Всему виной экономический кризис-1

Чтобы обеспечить достаточный запас для жарки шницелей, там клиентам разрешили за пенный напиток рассчитываться рапсовым или подсолнечным маслом по курсу один к одному. На Украину и Россию приходится около 80 % мирового экспорта подсолнечного масла. Многие европейские страны, включая Германию, столкнулись с сокращением поставок.  

# Экономический кризис # Новости Германии # Фотофакт

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