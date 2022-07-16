Байден сообщил, что чтит «эгоизм американских солдат». Американский лидер снова оговорился

Президент США не устает давать поводы для шуток над собой. Американский лидер снова оговорился. На сей раз во время выступления на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместо «самоотверженность» президент США произнес слово «эгоизм». В итоге Джо Байден сообщил, что чтит «эгоизм американских солдат» на Ближнем Востоке. А буквально за пару дней до этого Байден оговорился, выступая в Израиле, куда прибыл в рамках турне по странам Ближнего Востока. В частности, американский лидер в своей речи пообещал еврейскому государству хранить память о «чести» холокоста. Собственно, визит в Израиль не задался с самого начала. Еще по прилете в аэропорт Байден растерялся и попросил подсказку о своих дальнейших действиях. На кадрах, появившихся в сети, видно, как он обратился с вопросом к представительнице охраны, после чего она указала ему на место, которое тот должен был занять.