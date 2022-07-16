В Германии протестуют работники доков, полиция применила перцовый газ для разгона митингующих

В Гамбурге протестуют работники доков. Ситуация накалилась настолько, что полиция применила перцовый газ для разгона митингующих, есть пострадавшие. Люди требуют изменений условий оплаты труда. На фоне растущих цен им не хватает денег, чтобы прокормить семью. Работодатели предложили повысить зарплату на 7 % в течение года. Но докеры требуют, чтобы рост был выше инфляции, то есть порядка 12-14 %. Протесты немецких рабочих угрожают еще больше нарушить цепочки поставок в Европе. В настоящее время более 20 судов ожидают захода в порт Гамбурга. Судя по всему, антироссийские и антибелорусские санкции ведут Европу к социальному взрыву.