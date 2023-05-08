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В Латвии и Эстонии за празднование Дня Победы можно получить штраф или сесть в тюрьму

08 мая 2023 07:27
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В Европе День Победы отмечают уже сегодня. 8 мая 1945 года в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени акт о капитуляции Германии вступил в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Латвии и Эстонии за празднование Дня Победы можно получить штраф или сесть в тюрьму-1

Однако в последнее время в европейских странах не принято отмечать этот великий праздник с размахом. Вот и сегодня официальных мероприятий не запланировано. Местные власти, в лучшем случае, ограничатся возложением венков. Это уже, пожалуй, тренд войны с памятью. Так, в Латвии и Эстонии вовсе запретили публичные акции в честь Дня Победы. Проигнорировать решение местных властей, похоже, не получится. Как заявили в полиции Эстонии, за неповиновение люди получат штраф в размере 1200 евро или даже тюремное заключение сроком до одного года. 

В Латвии и Эстонии за празднование Дня Победы можно получить штраф или сесть в тюрьму-4

В Литве и Польше сотрудники российских посольств были вынуждены отменить ряд запланированных мероприятий из-за опасений провокаций. Несмотря на все старания властей, многие европейцы планируют праздновать День Победы и отдать дань памяти погибшим. 

# Великая Отечественная война # Фотофакт

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