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В Германии участились случаи вандализма со стороны «зелёных»

29 сентября 2023 06:23
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Новости Германии. В Германии участились случаи вандализма. Совершают такие действия в основном экоактивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии участились случаи вандализма со стороны «зелёных»-1

В последний раз они испортили краской главную достопримечательность немецкой столицы – Бранденбургские ворота. Ущерб оценили в 35 тысяч евро. Также регулярно происходят проникновения в музеи и галереи, где пытаются испортить шедевры искусства. А объясняют свои действия необходимостью привлечения внимания к проблеме изменения климата.

# Вандализм и живодерство # Новости Германии # Фотофакт

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