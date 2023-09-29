В Германии участились случаи вандализма со стороны «зелёных»

Новости Германии. В Германии участились случаи вандализма. Совершают такие действия в основном экоактивисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последний раз они испортили краской главную достопримечательность немецкой столицы – Бранденбургские ворота. Ущерб оценили в 35 тысяч евро. Также регулярно происходят проникновения в музеи и галереи, где пытаются испортить шедевры искусства. А объясняют свои действия необходимостью привлечения внимания к проблеме изменения климата.