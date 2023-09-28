Работники гостиничного и игорного бизнеса Лас-Вегаса объявили масштабную забастовку

Десятки тысяч человек требуют повышения заработной платы, льгот и улучшений условий труда. Известно, что у многих бастующих контракты истекли еще на прошлой неделе. А сейчас ведутся переговоры по новым условиям. И если работодатели не смогут найти компромисс в ближайшее время, то Лас-Вегас столкнется с огромной проблемой. Ведь забастовка затрагивает более трех десятков казино и отелей, которые являются экономическим фундаментом города.