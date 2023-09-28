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Работники гостиничного и игорного бизнеса Лас-Вегаса объявили масштабную забастовку

28 сентября 2023 21:07
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Новости США. Работники гостиничного и игорного бизнеса Лас-Вегаса объявили масштабную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники гостиничного и игорного бизнеса Лас-Вегаса объявили масштабную забастовку-1

Десятки тысяч человек требуют повышения заработной платы, льгот и улучшений условий труда. Известно, что у многих бастующих контракты истекли еще на прошлой неделе. А сейчас ведутся переговоры по новым условиям. И если работодатели не смогут найти компромисс в ближайшее время, то Лас-Вегас столкнется с огромной проблемой. Ведь забастовка затрагивает более трех десятков казино и отелей, которые являются экономическим фундаментом города.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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