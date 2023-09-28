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Власти непризнанного Карабаха объявили о скором прекращении существования республики

28 сентября 2023 21:04
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Власти непризнанного Карабаха объявили о скором прекращении существования республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти непризнанного Карабаха объявили о скором прекращении существования республики-1

Согласно указу главы региона, все государственные учреждения и организации в ведомственном подчинении должны быть распущены до 1 января 2024 года. Именно с этой даты Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование. После вступления документа в силу населению региона необходимо принять решение о дальнейшем проживании на территории Карабаха. А для этого им нужно ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном.

# Международная политика # Фотофакт

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