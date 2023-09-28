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Партия «Альтернатива для Германии» бьёт рекорды по популярности среди немцев

28 сентября 2023 21:09
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Новости Германии. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» бьет рекорды по популярности среди немцев. По сравнению с показателями 2021 года, она смогла более чем в два раза укрепить свои позиции, достигнув отметки в 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия «Альтернатива для Германии» бьёт рекорды по популярности среди немцев-1

Свою поддержку немцы объясняют тем, что именно эта партия лучше понимает проблемы обычных людей. Также многие поддерживают ее позицию по ужесточению миграционного контроля. При этом в ряде немецких земель за деятельностью «Альтернативы для Германии» наблюдает Ведомство по охране Конституции. А в одной партию вообще официально признали праворадикальной.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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