Партия «Альтернатива для Германии» бьёт рекорды по популярности среди немцев

Новости Германии. Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» бьет рекорды по популярности среди немцев. По сравнению с показателями 2021 года, она смогла более чем в два раза укрепить свои позиции, достигнув отметки в 20 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою поддержку немцы объясняют тем, что именно эта партия лучше понимает проблемы обычных людей. Также многие поддерживают ее позицию по ужесточению миграционного контроля. При этом в ряде немецких земель за деятельностью «Альтернативы для Германии» наблюдает Ведомство по охране Конституции. А в одной партию вообще официально признали праворадикальной.