Как в зоопарке Германии животных спасают от аномальной жары?

Новости Германии. Тепловой апокалипсис переживает Европа. Не только по людям ударила «африканская» жара. Во Франкфуртском зоопарке вот-вот будет больше +40 °C в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каково в таких условиях обитателям, привезенным с северных широт? Чтобы хоть как то снизить стресс у животных, им предлагают различные водные процедуры. Тюленей и пингвинов и вовсе не выманить из бассейна. Зоопарк установил и дополнительные навесы для некоторых животных. Они не пропускают часть тепла и уменьшают воздействие солнца на братьев наших меньших.