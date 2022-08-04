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Как в зоопарке Германии животных спасают от аномальной жары?

04 августа 2022 08:40
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Новости Германии. Тепловой апокалипсис переживает Европа. Не только по людям ударила «африканская» жара. Во Франкфуртском зоопарке вот-вот будет больше +40 °C в тени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в зоопарке Германии животных спасают от аномальной жары?-1

Каково в таких условиях обитателям, привезенным с северных широт? Чтобы хоть как то снизить стресс у животных, им предлагают различные водные процедуры. Тюленей и пингвинов и вовсе не выманить из бассейна. Зоопарк установил и дополнительные навесы для некоторых животных. Они не пропускают часть тепла и уменьшают воздействие солнца на братьев наших меньших.

# Дикие животные # Новости Германии # Фотофакт

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