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Из-за жары во Франции запретили поливать газоны. Воду в стране могут давать по часам

04 августа 2022 07:13
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Новости Франции. Жителям Франции запретили поливать газоны. За этим теперь строго следит полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нарушение этого требования теперь грозит довольно солидный штраф, так как, по мнению правоохранителей, эти граждане не выполняют постановление правительства об ограничении использования воды, введенном из-за засухи. Теперь по улицам городов и поселков ходят патрули, которые внимательно осматривают лужайки перед домом. И если трава там слишком зеленая, это может вызвать подозрение и закончиться составлением протокола на домовладельца.

Из-за жары во Франции запретили поливать газоны. Воду в стране могут давать по часам-1

Во Франции сейчас установилась аномальная жара. Температура воздуха доходит местами до +40 °C. И если она не закончится в ближайший месяц, то воду в стране будут давать по часам.

# Погода # Новости Франции # Фотофакт

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