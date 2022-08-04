Из-за жары во Франции запретили поливать газоны. Воду в стране могут давать по часам

Новости Франции. Жителям Франции запретили поливать газоны. За этим теперь строго следит полиция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За нарушение этого требования теперь грозит довольно солидный штраф, так как, по мнению правоохранителей, эти граждане не выполняют постановление правительства об ограничении использования воды, введенном из-за засухи. Теперь по улицам городов и поселков ходят патрули, которые внимательно осматривают лужайки перед домом. И если трава там слишком зеленая, это может вызвать подозрение и закончиться составлением протокола на домовладельца.