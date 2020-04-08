В Германии сокращает флот и закрывает один из лоукостеров крупный авиаперевозчик

Новости Германии. Крупнейший немецкий авиаперевозчик заявил о закрытии одного из своих лоукостеров и значительном сокращении флота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот процесс затронет не только головной офис, но и все дочерние компании, которых у авиаконцерна более 10. Известно, что из эксплуатации будут выведены около 40 воздушных судов. Также компания намерена разорвать все договоры лизинга, что позволит ей сократить авиапарк.

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На такие меры администрация была вынуждена пойти из-за вызванного пандемией кризиса в отрасли.