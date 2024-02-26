Немцы считают, что украинские беженцы в Германии получают слишком большую поддержку, как и Киев, который страна продолжает снабжать оружием. Таковы данные последних соцопросов, проведенных в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению 51 % респондентов, интеграция украинских беженцев в Германии потерпела неудачу. А 49 % опрошенных выступили против поставок крылатых ракет для ВСУ. К слову, пока правительство не торопится отправлять снаряды Киеву. Вероятно, потому что официальный Берлин все еще надеется на посредническую роль в мирных переговорах. К слову, такой шаг властей жители Германии поддержали бы. По данным опроса, 56 % респондентов придерживаются мнения, что Германии следует усерднее работать над переговорным процессом в решении конфликта.