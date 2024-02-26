В Дании прекратили расследование подрыва «Северных потоков»

Согласно заявлению на официальном сайте полиции Дании, она прекращает свое следствие по делу об инциденте с газопроводом Nord Streams. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе проверки было установлено, что газопроводы стали целью преднамеренной диверсии. Но, несмотря на это, расследование не нашло достаточных оснований для того, чтобы возбудить уголовное дело в Дании. К расследованию привлекли полицию Копенгагена и Датскую службу безопасности и разведки. Дальнейшие подробности дела комментировать не будут.

В феврале шведский прокурор Матс Юнгквист объявил, что дело о взрывах на Nord Stream было прекращено, так как оно не относится к юрисдикции Швеции, и что расследование будет продолжено Германией.

Взрывы на трубопроводах Nord Stream и Nord Stream 2 произошли 26 сентября 2022 года. В Германии, Дании и Швеции предположили возможность саботажа.