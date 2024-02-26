Spiegel: Индия и Германия тайно договариваются о закупке снарядов для ВСУ

Германия и Индия, по данным журнала Der Spiegel, проводят тайные переговоры о возможных закупках артиллерийских снарядов для украинских Вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС.



Берлин и Нью-Дели рассматривают опции покупки артиллерийских снарядов с помощью посредников, учитывая наличие у Индии значительных запасов подобного оружия. Помимо этого, руководство ФРГ рассматривает возможности закупки боеприпасов в арабских странах. Эксперты отмечают, что ряд стран на Балканах и в Африке могут предоставить достаточные запасы снарядов на продажу или иметь возможность их производить.