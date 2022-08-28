В Германии разрабатывают план, который поможет сократить потребление газа на 2,5%

Новости Германии. Отключить эскалаторы и потушить свет. В торговых центрах Германии нашли новые способы экономии электроэнергии. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми под удар попали эскалаторы. Их стали отключать сразу в нескольких торговых сетях. Однако, как уверяют в компаниях, такая экономия не будет создавать слишком больших проблем для посетителей магазинов. Стоит отметить, что ранее правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии во время зимы. Новый план позволит сократить потребление газа почти на 2,5 процента.