Польша закупит 180 танков и 212 гаубиц у Южной Кореи

Первые партии техники прибудут в Польшу до конца 2022 года. Речь идет о танках, а также о более чем 20 самоходных гаубицах. Всего в рамках сделки Польша закупит 180 танков и 212 гаубиц, а также амуницию к ним. Все это южнокорейская сторона должна будет предоставить до 2025 года. Стоит отметить, что ранее министр обороны Польши заявил, что страна намерена создать «самую большую сухопутную армию» среди европейских стран-участниц НАТО. И она должна быть «такой сильной и многочисленной, чтобы одним своим существованием внушать агрессору страх».