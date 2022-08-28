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Польша закупит 180 танков и 212 гаубиц у Южной Кореи

28 августа 2022 08:48
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Новости Польши. Польша подписала контракт на поставку южнокорейских вооружений. Сумма сделки превышает 5,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Польша закупит 180 танков и 212 гаубиц у Южной Кореи-1

Первые партии техники прибудут в Польшу до конца 2022 года. Речь идет о танках, а также о более чем 20 самоходных гаубицах. Всего в рамках сделки Польша закупит 180 танков и 212 гаубиц, а также амуницию к ним. Все это южнокорейская сторона должна будет предоставить до 2025 года. Стоит отметить, что ранее министр обороны Польши заявил, что страна намерена создать «самую большую сухопутную армию» среди европейских стран-участниц НАТО. И она должна быть «такой сильной и многочисленной, чтобы одним своим существованием внушать агрессору страх».  

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

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