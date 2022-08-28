В Нидерландах ликвидировали лагерь беженцев из-за жалоб местных жителей

Местным властям пришлось распределить около 700 человек в другие центры по всей стране в связи с жалобами местных жителей. Люди выступали против поведения беженцев, которые начали воровать в магазинах и вскрывать машины. Чтобы достучаться до правительства, местные жители даже вышли на протестный марш. После чего власти и приняли решение эвакуировать стихийный лагерь.