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В Нидерландах ликвидировали лагерь беженцев из-за жалоб местных жителей

28 августа 2022 08:49
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Новости Нидерландов. В Нидерландах ликвидировали лагерь перед центром для приема беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Нидерландах ликвидировали лагерь беженцев из-за жалоб местных жителей-1

Местным властям пришлось распределить около 700 человек в другие центры по всей стране в связи с жалобами местных жителей. Люди выступали против поведения беженцев, которые начали воровать в магазинах и вскрывать машины. Чтобы достучаться до правительства, местные жители даже вышли на протестный марш. После чего власти и приняли решение эвакуировать стихийный лагерь.  

# Беженцы # Новости Нидерландов # Фотофакт

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