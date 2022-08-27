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ООН призвала Латвию остановить снос монумента Освободителям в Риге. В ответ никакой реакции

27 августа 2022 16:33
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В ООН призывают латвийский режим к разуму. Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций предписал остановить снос монумента Освободителям в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о различного вида работах, связанных с этим памятным местом.

ООН призвала Латвию остановить снос монумента Освободителям в Риге. В ответ никакой реакции-1

Илона Волынец, СТВ:
Вслед за этим заявлением от латвийской стороны поступил невообразимый ответ. Решение ООН там проигнорировали и сегодня, 27 августа, продолжили беспощадно уничтожать остатки мемориала.

ООН призвала Латвию остановить снос монумента Освободителям в Риге. В ответ никакой реакции-3
ООН призвала Латвию остановить снос монумента Освободителям в Риге. В ответ никакой реакции-4

Тем самым наши обезумевшие соседи из Латвии на глазах у всего мира грубо нарушают международное право, а Европе нет никакого дела до памяти о тех, кто в том числе и ее освобождал от фашистов.

# Памятники # Илона Волынец # Новости Латвии

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