ООН призвала Латвию остановить снос монумента Освободителям в Риге. В ответ никакой реакции

В ООН призывают латвийский режим к разуму. Комитет по правам человека Организации Объединенных Наций предписал остановить снос монумента Освободителям в Риге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о различного вида работах, связанных с этим памятным местом.

Илона Волынец, СТВ: Вслед за этим заявлением от латвийской стороны поступил невообразимый ответ. Решение ООН там проигнорировали и сегодня, 27 августа, продолжили беспощадно уничтожать остатки мемориала.

Тем самым наши обезумевшие соседи из Латвии на глазах у всего мира грубо нарушают международное право, а Европе нет никакого дела до памяти о тех, кто в том числе и ее освобождал от фашистов.