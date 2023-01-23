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В Германии разгорелся скандал на фоне поставок оружия в Украину

23 января 2023 07:16
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Новости Германии. В Германии разгорелся скандал на фоне поставок оружия в Украину. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии разгорелся скандал на фоне поставок оружия в Украину-1

Ранее на американской авиабазе Рамштайн в Германии состоялась встреча контактной группы НАТО. Там обсуждался вопрос о наращивании военной помощи Киеву, однако участники так и не смогли прийти к единому мнению, после чего многие депутаты начали критиковать Шольца.

Так, председатель фракции Социал-демократической партии заявил, что в вопросе поставок необходимо руководствоваться здравомыслием, поскольку необдуманные решения лишь подтолкнут страну к военному конфликту. С этим согласны и в России. Москва не раз заявляла об опасности поставок западного вооружения. Ведь это только затягивает конфликт и не приносит Украине ничего хорошего.

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# Международная политика # Рольф Мютцених # Олаф Шольц # Новости Германии # Фотофакт

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