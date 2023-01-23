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В Эстонии закрываются кафе и пекарни

23 января 2023 06:15
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Новости Эстонии. Эстонский бизнес страдает от антироссийских санкций. В стране начали закрываться кафе и пекарни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии закрываются кафе и пекарни-1

Многие заведения еще не успели оправиться от пандемии коронавируса, как появилась новая проблема. На фоне запрета российских энергоресурсов в стране сильно выросли коммунальные счета, в том числе и для бизнеса. Одна из местных кондитерских так и не смогла справиться с новыми возросшими ценами за электроэнергию. Увеличилась и стоимость сырья. В результате кондитерская была вынуждена прекратить свою деятельность. Ранее в латвийском городе Лиепае по той же причине закрылась одна из старейших в городе пекарен.

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# Экономический кризис # Новости Эстонии # Фотофакт

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