В Эстонии закрываются кафе и пекарни

Новости Эстонии. Эстонский бизнес страдает от антироссийских санкций. В стране начали закрываться кафе и пекарни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многие заведения еще не успели оправиться от пандемии коронавируса, как появилась новая проблема. На фоне запрета российских энергоресурсов в стране сильно выросли коммунальные счета, в том числе и для бизнеса. Одна из местных кондитерских так и не смогла справиться с новыми возросшими ценами за электроэнергию. Увеличилась и стоимость сырья. В результате кондитерская была вынуждена прекратить свою деятельность. Ранее в латвийском городе Лиепае по той же причине закрылась одна из старейших в городе пекарен.