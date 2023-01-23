Больше беспилотников и ПВО. Макрон рассказал, на что уйдёт оборонный бюджет Франции

Новости Франции. Больше беспилотников и огромные расходы на противовоздушную оборону. Эммануэль Макрон раскрыл, на какие цели потратят военный бюджет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в правительстве объявили об увеличении расходов на армию. Если раньше сумма не превышала 300 миллиардов евро, то сейчас речь идет о 400. По словам французского лидера, решение об увеличении военного бюджета – необходимая мера на фоне геополитических событий. В первую очередь увеличатся расходы на противовоздушную оборону и разведку. Удвоят бюджет и для беспилотных летательных аппаратов. Среди приоритетов на ближайшие годы – также усиление кибербезопасности и модернизация сил ядерного сдерживания.