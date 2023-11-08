В Германии растёт уровень преступности

Новости Германии. Уровень преступности растет в Германии. В стране стало больше краж со взломами. Как рассказали в полиции, осенью количество преступлений возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правоохранители активизируют усилия по их предотвращению, но советуют гражданам в это время быть более бдительными. Так, в больших немецких городах на 100 тысяч жителей в среднем приходится более 200 краж со взломами.