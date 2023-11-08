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В Германии растёт уровень преступности

08 ноября 2023 06:07
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Новости Германии. Уровень преступности растет в Германии. В стране стало больше краж со взломами. Как рассказали в полиции, осенью количество преступлений возрастает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии растёт уровень преступности-1

Правоохранители активизируют усилия по их предотвращению, но советуют гражданам в это время быть более бдительными. Так, в больших немецких городах на 100 тысяч жителей в среднем приходится более 200 краж со взломами.

# Кража # Новости Германии # Фотофакт

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