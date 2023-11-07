Германия усиливает свое присутствие в Прибалтике. Берлин разместит два танковых батальона в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они будут находиться в республике на постоянной основе, рассказал немецкий министр обороны.

Писториус отметил, что 42-я танковая бригада бундесвера развернется в Литве к началу 2025-го. Однако уже в следующем году туда направится передовая группа немецких военных. По словам министра, это увеличит число солдат ФРГ в Литве почти до 6,5 тысячи. Сейчас в прибалтийской республике находятся полторы тысячи немецких военнослужащих.