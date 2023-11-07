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Премьер-министр Израиля: обстрелы сектора Газа не закончатся, пока не выпустят всех заложников

07 ноября 2023 16:49
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Непрекращающиеся обстрелы и гуманитарный кризис: на Ближнем Востоке сохраняется напряженная обстановка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше месяца с момента эскалации конфликта и свыше 11 тысяч погибших.

Премьер-министр Израиля: обстрелы сектора Газа не закончатся, пока не выпустят всех заложников-1

Израиль продолжает обстрелы сектора Газа. Как заверил премьер страны, они не прекратятся, пока не будут выпущены все заложники. Оставаться в регионе опасно. Люди стремятся его покинуть или хотя бы перебраться в другую часть анклава за те пару часов, когда открыт гуманитарный коридор. Сегодня, 7 ноября, тысячи жителей переместились с севера на юг сектора Газа. Отметим, Израиль ежедневно призывает людей эвакуироваться в южные районы, чтобы не попасть под удары. За время боевых действий свои дома покинули 70 % жителей сектора Газа.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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