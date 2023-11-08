Канарские острова установили рекорд по количеству нелегалов

С начала 2023 года туда прибыли более 32 тысяч человек. В основном это граждане Сенегала. Также много выходцев из Марокко и Западной Сахары. Канарские острова расположены недалеко от Африканского континента, поэтому на протяжении многих лет остаются перевалочным пунктом для тех, кто стремится попасть из Африки в Европу.