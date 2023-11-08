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Канарские острова установили рекорд по количеству нелегалов

08 ноября 2023 06:06
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Новости Испании. Канарские острова установили рекорд по количеству нелегальных мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Канарские острова установили рекорд по количеству нелегалов-1

С начала 2023 года туда прибыли более 32 тысяч человек. В основном это граждане Сенегала. Также много выходцев из Марокко и Западной Сахары. Канарские острова расположены недалеко от Африканского континента, поэтому на протяжении многих лет остаются перевалочным пунктом для тех, кто стремится попасть из Африки в Европу.

# Беженцы # Фотофакт

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