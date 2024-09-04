Венгрия отказывается выполнять решение ЕС по предоставлению убежища нелегальным мигрантам

Венгрия отчаянно сопротивляется давлению Евросоюза, которому не нравится проводимая ею независимая политика. Так, в Будапеште, несмотря на шантаж Брюсселя, отказываются выполнять решение суда ЕС по предоставлению убежища нелегальным мигрантам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В правительстве страны заявили, что отмена пограничного контроля повлечет за собой неконтролируемый приток мигрантов, образование гетто на территории Будапешта.
В правительстве страны заявили, что если Венгрия будет действовать по указке Еврокомиссии и других органов союза, то ей придется отменить пограничный контроль и быть наводненной мигрантами, что приведет к образованию гетто. А если учесть, что некоторые из них оказываются вооруженными, то это поставит под угрозу безопасность граждан. При этом в Кабмине особо отметили, что позиция Будапешта отражает волю венгерского народа, поэтому в стране не собираются по указке ЕС демонтировать систему охраны границ. За что и была наказана. Ранее суд Евросоюза назначил ей штраф в размере 200 миллионов евро, а также ежедневные выплаты на сумму один миллион евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов. Однако Будапешт намерен оспорить штрафные меры ЕС. По его мнению, право проводить свою независимую политику того стоит.