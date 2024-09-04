Венгрия отказывается выполнять решение ЕС по предоставлению убежища нелегальным мигрантам

Венгрия отчаянно сопротивляется давлению Евросоюза, которому не нравится проводимая ею независимая политика. Так, в Будапеште, несмотря на шантаж Брюсселя, отказываются выполнять решение суда ЕС по предоставлению убежища нелегальным мигрантам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В правительстве страны заявили, что отмена пограничного контроля повлечет за собой неконтролируемый приток мигрантов, образование гетто на территории Будапешта.