Эксперт объяснил, зачем Украине размещать войска в зоне отчуждения ЧАЭС

Киев сделал очередной шаг по пути обострения и без того напряженной ситуации на украинско-белорусской границе. Власти страны приняли решение исключить один из ее участков из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы разместить там войска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о 50-метровой полосе идущей вдоль рубежей с Беларусью, которая в том числе проходит и через районы обязательного отселения. Этот опасный для здоровья людей участок земли теперь станет стратегически опасным. Потому что там будут построены военные укрепления и появятся армейские подразделения с оружием и техникой. Правда, по мнению экспертов, никакого смысла в действиях Киева нет.

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник института стран СНГ:

Они таким образом пытаются испортить нервы и белорусскому руководству, и жителям приграничной полосы. Потому что Беларусь будет вынуждена отвечать на это, естественно, подтянут какие-то дополнительные подразделения к этой зоне. Нет никакого смысла, с точки зрения военной… Хорошо, может, военные дадут более точную оценку, но говорить, что прям такая нужда Украины, чтобы накачать войсками 50-метровую полосу длиной два километра – в общем-то, это глупо. Тем более понятно, что граница с той стороны хорошо охраняется. И нет никаких проблем сейчас у Украины по большому счету.

Тем не менее угроза со стороны Беларуси сейчас нет, Украина умышленно провоцирует. Вероятно, ей хочется напряжения в белорусском обществе. Потенциально, они не прочь вовлечь в конфликт и другие страны НАТО, ту же Польшу, может, какие-то другие, осуществив какую-то провокацию. А провокации Украина сочиняет постоянно, с теми же беспилотниками постоянно пересекают границу Беларуси. Но так действуют они в духе нынешнего режима, здесь тоже ничего удивительного нет.