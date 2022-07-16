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Испанцы перестают пользоваться кондиционерами из-за дорогого электричества

16 июля 2022 16:38
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Новости Испании. 84 человека умерли от аномальной жары, обрушившейся на Испанию, начиная с 8 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Испанцы перестают пользоваться кондиционерами из-за дорогого электричества-1

Все смерти, о которых сообщалось 8-10 июля, могли быть связаны с палящей жарой. Местные жители испытывают давление не только от жары, но и от дополнительной финансовой нагрузки. Из-за дороговизны электричества многие не могут позволить себе пользоваться кондиционером.  

Испанцы перестают пользоваться кондиционерами из-за дорогого электричества-4

Мы вынуждены сокращать время использования кондиционера. Когда в помещении становится прохладно, мы его выключаем.  

Испанцы перестают пользоваться кондиционерами из-за дорогого электричества-7

Все семьи должны быть экономными при использовании кондиционеров и электрических вентиляторов, потому что счета за электроэнергию сильно выросли.  

Испанцы перестают пользоваться кондиционерами из-за дорогого электричества-10

Ожидается, что и на следующей неделе температура воздуха сохранится на уровне 40-45 °C. Есть опасения, что число погибших возрастет.  

# Экономический кризис # Екатерина Забенько # Новости Испании # Фотофакт

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