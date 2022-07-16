Испанцы перестают пользоваться кондиционерами из-за дорогого электричества

Новости Испании. 84 человека умерли от аномальной жары, обрушившейся на Испанию, начиная с 8 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. 84 человека умерли от аномальной жары, обрушившейся на Испанию, начиная с 8 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все смерти, о которых сообщалось 8-10 июля, могли быть связаны с палящей жарой. Местные жители испытывают давление не только от жары, но и от дополнительной финансовой нагрузки. Из-за дороговизны электричества многие не могут позволить себе пользоваться кондиционером.
Мы вынуждены сокращать время использования кондиционера. Когда в помещении становится прохладно, мы его выключаем.
Все семьи должны быть экономными при использовании кондиционеров и электрических вентиляторов, потому что счета за электроэнергию сильно выросли.
Ожидается, что и на следующей неделе температура воздуха сохранится на уровне 40-45 °C. Есть опасения, что число погибших возрастет.