Испанцы перестают пользоваться кондиционерами из-за дорогого электричества

Новости Испании. 84 человека умерли от аномальной жары, обрушившейся на Испанию, начиная с 8 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все смерти, о которых сообщалось 8-10 июля, могли быть связаны с палящей жарой. Местные жители испытывают давление не только от жары, но и от дополнительной финансовой нагрузки. Из-за дороговизны электричества многие не могут позволить себе пользоваться кондиционером.

Мы вынуждены сокращать время использования кондиционера. Когда в помещении становится прохладно, мы его выключаем.

Все семьи должны быть экономными при использовании кондиционеров и электрических вентиляторов, потому что счета за электроэнергию сильно выросли.