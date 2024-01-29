В Германии прошли многотысячные акции протеста против экономической политики правительства

Новости Германии. В Германии не утихают антиправительственные выступления. Одна из самых масштабных и многолюдных акций прошла в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда съехались более 35 тысяч человек со всей страны, протестуя против проводимой властями экономической политики.

Демонстранты призывали увеличить государственную помощь малому и среднему бизнесу. Возмущение людей вызвали слишком высокое налоговое бремя, а также федеральная политика, которая уничтожает средний класс. Митингующие считают несправедливым, что на поддержку немцев, создающих богатство страны, у государства денег нет, а на всякого рода миграционные программы и на ту же Украину выделяются огромные средства, которые, к слову, идут из их же налогов.

Все повышения налогов должны быть отменены, и новых налогов просто не должно быть, чтобы деньги, которые у нас есть, остались у нас. У нас в Германии нет проблем с доходами, у нас есть проблема с расходами. Правительству просто нужно научиться планировать бюджет. Если у нас больше нет денег, мы не сможем их тратить.

Да, вы можете видеть, что происходит здесь, в Германии. Многие вещи здесь больше не работают должным образом. Корпорации становятся все более могущественными, а средний класс вымирает. Они получают все больше и больше денег, а мы уже не знаем, как купить самое необходимое. И так продолжаться не может, нам надо срочно что-то менять.