Трое американских военных погибли в результате атаки на базу США в Иордании

На военную базу США в Сирии было совершено нападение, заявил официальный представитель иорданского кабмина Муханнад Мубайдин. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе нападения на базу в Иордании погибло трое американских солдат и еще 25 получили ранения. Американский президент возложил вину на группировки Ирана в Сирии и Ираке и заявил, что виновные будут наказаны.

С самого начала палестино-израильского противостояния американские базы и войска в Ираке и Сирии стали объектом нападения. В результате усилились призывы к выводу войск из этих стран.