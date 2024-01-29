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Трое американских военных погибли в результате атаки на базу США в Иордании

29 января 2024 07:59
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На военную базу США в Сирии было совершено нападение, заявил официальный представитель иорданского кабмина Муханнад Мубайдин. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе нападения на базу в Иордании погибло трое американских солдат и еще 25 получили ранения. Американский президент возложил вину на группировки Ирана в Сирии и Ираке и заявил, что виновные будут наказаны.

С самого начала палестино-израильского противостояния американские базы и войска в Ираке и Сирии стали объектом нападения. В результате усилились призывы к выводу войск из этих стран.

# Международная политика

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