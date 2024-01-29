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Депутаты Рады заявили, что в Киеве уже готовятся к диалогу с Москвой

29 января 2024 08:12
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Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что число «условий» для запуска диалога по прекращению украинского конфликта растет. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давыд Арахамия сообщил, что в парламенте страны назревает кризисная ситуация, поскольку некоторые парламентарии хотят покинуть его. 

Дубинский считает, что «непримиримая» позиция Зеленского связана с завершением его президентских сроков, а возможный переход власти к депутатам может повлечь за собой уменьшение количества тех, кто будет готов принимать трудные решения. Он вспомнил ситуацию после Майдана, Когда депутатов «насильно приводили» в парламент. Президентские выборы в Украине, назначенные на весну 2024 года, были отменены из-за пролонгации военного положения и всеобщей мобилизации.

# Международная политика # Международная политика

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