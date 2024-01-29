За год доходы Зеленского уменьшились в три раза

В 2022 году доходы Владимира Зеленского и его семьи составят 3,7 млн гривен (около 98 тысяч долларов), о чем сообщили в его офисе. В 2021 году доход составлял почти 11 миллионов гривен (более 290 тысяч долларов). Об этом пишет РИА Новости.

Сюда входит зарплата, процент от банка и доход от аренды недвижимого имущества. В сравнении с 2020 годом доход уменьшился на 12 миллионов гривен (почти 320 тысяч долларов). В 2021-2022 годах состояние активов, недвижимого имущества и автомобилей Зеленского не изменилось.

В марте 2022 года Верховная Рада приостановила действие закона об обязательном декларировании чиновниками своих доход во время военного положения. В сентябре 2023 года Зеленский подписал законопроект, обязывающий чиновников публично демонстрировать свои доходы.