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В Германии прошли акции протеста против Североатлантического альянса

27 августа 2023 12:16
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Новости Германии. «Мы хотим мира» и «Нет НАТО». В Германии прошли массовые протесты против Североатлантического альянса. Многие держали в руках транспаранты и плакаты с надписями «Оружие не создает мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Германии прошли акции протеста против Североатлантического альянса-1

Таким образом люди требовали от США и западных стран немедленно прекратить отправку оружия в Украину. Кроме того, протестующие раскритиковали правительство Германии. Вместо того чтобы помочь своим гражданам справиться с экономическим кризисом и другими внутренними проблемами, Бундестаг только усугубляет украинский конфликт, тратя на это миллионы евро из госбюджета. 

# Протесты # Новости Германии # Фотофакт

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