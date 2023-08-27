Новости Германии. «Мы хотим мира» и «Нет НАТО». В Германии прошли массовые протесты против Североатлантического альянса. Многие держали в руках транспаранты и плакаты с надписями «Оружие не создает мира», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом люди требовали от США и западных стран немедленно прекратить отправку оружия в Украину. Кроме того, протестующие раскритиковали правительство Германии. Вместо того чтобы помочь своим гражданам справиться с экономическим кризисом и другими внутренними проблемами, Бундестаг только усугубляет украинский конфликт, тратя на это миллионы евро из госбюджета.