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NYT: генерал ВСУ Сырский вопреки Пентагону решил усилить оборону на Восточном направлении

27 августа 2023 12:07
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Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский не внял советам Пентагона по сосредоточению сил на едином направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The New York Times.

Военные США предлагают сосредоточить максимум сил на одном участке фронта, чтобы прорвать российскую линию обороны. Вместо этого украинское руководство попыталось равномерно разделить войска и технику на Восточном и Южном направлениях. Главком ВСУ Валерий Залужный дал согласие на концентрацию сил на одном из направлений, но этого пока не произошло.

# Международная политика

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