Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Румынии выросло до 58 человек

Новости Румынии. Число пострадавших в результате серии взрывов на АЗС сжиженного нефтяного газа в Румынии возросло до 58. Около 40 из них пожарные, которые работали на месте аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Румынии. Число пострадавших в результате серии взрывов на АЗС сжиженного нефтяного газа в Румынии возросло до 58. Около 40 из них пожарные, которые работали на месте аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По словам министра здравоохранения страны, многие находятся в больнице с серьезными ожогами. Десять человек на искусственной вентиляции легких, еще несколько прооперированы. Также известно об одном погибшем. По сообщениям местных СМИ, всего было четыре взрыва. В Департаменте чрезвычайных ситуаций МВД Румынии отметили, что опасность все еще сохраняется.
На этом фоне около трех тысяч местных жителей, проживающих в радиусе 700 метров от места происшествия, эвакуированы. Кроме того, стало известно, что АЗС была лишена лицензии и уже давно работала без нее. Инспекция об этом не знала, и поэтому не проводила никаких проверок. Сейчас создана специальная комиссия, которой поручено следить за качеством воздуха в районе ЧП. Генпрокуратура Румынии возбудила уголовное дело.