Число пострадавших в результате взрыва на АЗС в Румынии выросло до 58 человек

Новости Румынии. Число пострадавших в результате серии взрывов на АЗС сжиженного нефтяного газа в Румынии возросло до 58. Около 40 из них пожарные, которые работали на месте аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам министра здравоохранения страны, многие находятся в больнице с серьезными ожогами. Десять человек на искусственной вентиляции легких, еще несколько прооперированы. Также известно об одном погибшем. По сообщениям местных СМИ, всего было четыре взрыва. В Департаменте чрезвычайных ситуаций МВД Румынии отметили, что опасность все еще сохраняется.