Зеленский: Украина ждёт выделения новых пакетов военной помощи в сентябре

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в сентябре поступят новые пакеты военной помощи для Киева, передает РИА Новости.

В своем Telegram-канале он написал, что каждому из партнеров доведены до сведения потребности Украины и решение ожидается. Пройдет также обсуждение вопроса о привлечении стран, которые смогут дать гарантии безопасности Украине. Ранее Россия отправила странам НАТО ноту протеста по вопросу осуществления поставок оружия на Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любой груз с вооружением для Украины станет для России законной целью.