В Германии планируют привлекать ежегодно 400 тысяч работников из-за границы. Всё из-за дефицита кадров

Каждая вторая компания в Литве испытала дефицит кадров в 2021 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным службы занятости, половина предприятий в стране столкнулась с трудностями. Сильнее всех из-за нехватки рабочих рук пострадали промышленная, строительная, сельскохозяйственная отрасли и сфера услуг. Причина – у соискателей высокие ожидания в отношении заработной платы и недостаточная квалификация.

Схожая ситуация и в Германии, только со знаком тройной кризис: демографический, кадровый и пенсионный. По оценкам Немецкого экономического института, в 2022 году количество работников сократится более чем на 300 тысяч, а через 9 лет нехватка увеличится до 5 миллионов человек. Правительство Германии планирует привлекать ежегодно 400 тысяч квалифицированных работников из-за рубежа.