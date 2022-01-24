Франция вводит вакцинный пропуск, а для непривитых граждан ужесточают ограничения

Это означает, что посещать рестораны, кинотеатры, спортивные центры, образовательные учреждения и другие общественные места могут только люди, прошедшие полный курс вакцинации или недавно переболевшие.

QR-код необходим пассажирам в поездах дальнего следования и на внутренних авиарейсах. А уехать в другой регион без свидетельства о вакцинации практически невозможно. Только если у вас не будет особых оснований, например, присутствие на похоронах члена семьи. Как заявил премьер-министр, ужесточение санитарных норм – забота о здоровье граждан. Так как недопустимо, чтобы нежелание нескольких миллионов французов вакцинироваться подвергало риску жизнь всей страны.