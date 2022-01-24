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Большинство американцев не отдали бы свой голос за Байдена вновь

24 января 2022 15:13
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Новости США. Большинство американцев не проголосовали бы за Байдена вновь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы результаты опроса американского телеканала Fox News.  

Большинство американцев не отдали бы свой голос за Байдена вновь-1

Если бы президентские выборы 2024-го года проходили сейчас, то большая часть избирателей в США, а это примерно 60 %, проголосовали бы за кого-то другого. И лишь 36 % готовы отдать голос за нынешнего президента страны. Также, согласно опросу, 52 % не одобряют деятельность Байдена на посту президента, а довольны ей – 47 %. Большинство респондентов также недовольны политикой администрации по основным вопросам: борьба с пандемией, внешняя политика и экономика.  

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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