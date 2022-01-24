Большинство американцев не отдали бы свой голос за Байдена вновь

Если бы президентские выборы 2024-го года проходили сейчас, то большая часть избирателей в США, а это примерно 60 %, проголосовали бы за кого-то другого. И лишь 36 % готовы отдать голос за нынешнего президента страны. Также, согласно опросу, 52 % не одобряют деятельность Байдена на посту президента, а довольны ей – 47 %. Большинство респондентов также недовольны политикой администрации по основным вопросам: борьба с пандемией, внешняя политика и экономика.